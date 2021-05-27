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İzmir'de trafik kazası: Motosiklet TIR'a çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası TIR sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi

İzmir'de trafik kazası: Motosiklet TIR'a çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Motosiklet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Kaza, saat 20.00 sıralarında Akçay Caddesi'nde meydana geldi.

Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olan Mehmet Topuz idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.K. yönetimindeki 55 GV 869 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Topuz ile arkasında yolcu konumunda bulunan Ali Karaduman yola savruldu. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Akçay Caddesi'ni trafiğe kapatarak önlem aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Topuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Karaduman ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; kazada hayatını kaybeden Topuz'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, TIR sürücüsü A. K. gözaltına alındı.

Caddenin araç trafiğine kapanması sonucu araç kuyruğu oluştu, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. çalışmalar sonucu cadede trafik akışı 1 saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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