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İzmir'de yerleşim yeri yakınında çıkan 'otluk' yangını korkuttu

İzmir'in Menemen ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü

İzmir'de yerleşim yeri yakınında çıkan 'otluk' yangını korkuttu
İzmir’de otluk alanda yangın paniği
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HABERTURK.COM / AA

Yangın, dün akşam saatlerinde Menemen ilçesine bağlı Koyundere Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu.

DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar sonucunda, yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Diğer yandan yerleşim yerlerinin zarar görmediği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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