İzmir'deki Çiçek Adası'nda otluk alan yangını
İzmir Seferihisar'daki Çiçek Adası'nda otluk alan yangını çıktı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürmek için çalışma başlattı
Giriş: 17.06.2024 - 01:46 Güncelleme: 17.06.2024 - 01:46
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Çiçek Adası'nda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
AA'nın haberine göre, Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ