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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'deki lunapark kazası kamerada

        İzmir'deki lunapark kazası kamerada

        Bir lunaparkta salıncağın kapanmamasından dolayı meydana gelen kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre dönen salıncak inişe geçtiği sırada kapanmamasından ötürü yakınında bulunan ağaca çarptı. 6 kişinin hafif yaralandığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:55
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        İzmir'deki lunapark kazası kamerada
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        İzmir'in Buca ilçesinde, salıncağın kapanmamasından dolayı meydana gelen lunaparktaki kaza anı görüntülendi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kazada hafif yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldukları öğrenildi.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi.

        Bir süre dönen salıncak inişe geçtiği sırada kapanmamasından ötürü yakınında bulunan ağaca çarptı.

        Bu esnada salıncakta olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 6 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavileri tamamlanan bazı yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Öte yandan meydana gelen kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde salıncağın inişe geçtiği sırada kapanmamasından ötürü yakınında bulunan ağaca çarptığı, salıncaktaki vatandaşların korkudan çığlık attıkları daha sonra da tamamen indikleri sırada yakınlarının panikle oyuncaklara doğru koştuğu anlar yer aldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        #İzmir
        #Buca
        #Son dakika haberler
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