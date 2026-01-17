İzmir'deki para nakil aracı soygununda 9 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, olaya ilişkin 4 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 13 milyon 162 bin 780 lira, 10 bin 300 dolar, 6 bin 540 euro, 100 sterlin, güvenlik görevlilerine ait cep telefonları ile ruhsatsız 5 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi. Ayrıca yapılan incelemelerde 20 bin liranın eksik olduğu belirlendi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O. (27), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. AA'nın haberine göre; zanlılardan F.A. (28), M.Ş. (30), C.M. (24), M.M. (27), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ile suça sürüklenen çocuk M.E.A. (16) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, elebaşılığını F.A'nın yaptığı organize suç örgütü kapsamında eylemi yaklaşık 1 ay öncesinden planladıkları, olayda kullanılan araca başka araçlara ait plakaları bantladıkları ve soygun sonrası parayı farklı bir araca aktardıkları tespit edildi.