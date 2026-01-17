Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'deki para nakil aracı soygununda 9 tutuklama

        İzmir'deki para nakil aracı soygununda 9 tutuklama

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde 12 Ocak'ta iki bankaya ait paraları taşıyan nakil aracını soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 00:39 Güncelleme: 17.01.2026 - 00:39
        Para nakil aracı soygununda 9 tutuklama
        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, olaya ilişkin 4 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 13 milyon 162 bin 780 lira, 10 bin 300 dolar, 6 bin 540 euro, 100 sterlin, güvenlik görevlilerine ait cep telefonları ile ruhsatsız 5 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi. Ayrıca yapılan incelemelerde 20 bin liranın eksik olduğu belirlendi.

        9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O. (27), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. AA'nın haberine göre; zanlılardan F.A. (28), M.Ş. (30), C.M. (24), M.M. (27), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ile suça sürüklenen çocuk M.E.A. (16) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelilerin, elebaşılığını F.A'nın yaptığı organize suç örgütü kapsamında eylemi yaklaşık 1 ay öncesinden planladıkları, olayda kullanılan araca başka araçlara ait plakaları bantladıkları ve soygun sonrası parayı farklı bir araca aktardıkları tespit edildi.

        Öte yandan, olay anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelilerin olaydan 1 gün önce bölgede keşif yaptıkları, olay günü ise güvenlik görevlilerinden paraları gasbedip kaçtıkları görülüyor.

        OPERASYON

        Yenitepe Mahallesi'ndeki bir ATM'ye (otomatik para çekme makinesi) 12 Ocak'ta para yükleme yapan 2 görevlinin yanına gelen maskeli ve silahlı şüpheliler, görevlilerin ellerini kelepçeyle bağlamıştı.

        Görevlilerin cep telefonunu ve tabancasını gasbeden şüpheliler, paraları alarak kaçmıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen C.M, M.M, F.A, M.O.Ç, A.F.G. ve R.O'yu gözaltına almıştı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

