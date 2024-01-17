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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'deki silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

        İzmir'deki silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 03:32 Güncelleme: 17.01.2024 - 03:34
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        İzmir'deki silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı
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        İzmir Karşıyaka'daki Örnekköy Mahallesi'nde 14 Ocak'ta iki aile arasında "kız kaçırma meselesi" nedeniyle çıkan ve 4 kişinin pompalı tüfekle yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Z, Ç.Ç. ve A.O.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Olayda yaralanan 4 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #karşıyaka
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