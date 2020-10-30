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İzmir deprem toplanma alanları nereler? AFAD İzmir deprem sonrası toplanma alanları listesi

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Bugün İzmir'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem sonrası gözler bir yandan da deprem toplanma alanlarına çevrildi. Konuyla ilgili olarak AFAD, deprem toplanma alanlarını yayınladı...

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