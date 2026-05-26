İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanırken, diğer üç isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen beş isim arasında bulunan Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanırken eski belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, zabıta memuru Sezgin Kuş ve Nermin Günay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.