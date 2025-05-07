Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
İzmir'de, Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde kontrol edilen bir valizde diş macunu tüplerine gizlenmiş, 5 ayrı döneme ait olduğu değerlendirilen, değeri en az 20 milyon TL olan 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 28, 29 Nisan ile 1 Mayıs tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi.
HAVALİMANINDA VALİZ KONTROLÜ
DHA'daki habere göre Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde önceden belirlenen ev ve iş yerleri arandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 1 şüphelinin valizini kontrol etti.
DİŞ MACUNU TÜPÜNÜN İÇİNDEN ÇIKTI
Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli ve Gümrük Muhafaza görevlileri de çalışmaya destek verdi. Havalimanındaki kontrolde, valizdeki diş macunu tüpleri içerisine gizlenmiş, yurt dışındaki müzayede evlerinde tahmini 20 milyon TL değer biçilen, Arkaik, Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 ŞÜPHELİ SERBEST
Toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken; 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.