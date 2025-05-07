Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler! İzmir'de, Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde kontrol edilen bir valizde diş macunu tüplerine gizlenmiş, 5 ayrı döneme ait olduğu değerlendirilen, değeri en az 20 milyon TL olan 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.05.2025 - 08:31 Güncelleme: 07.05.2025 - 08:31 facebook

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