Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İzmir haberleri: TUSAŞ'a saldıran kadın teröristin ağabeyi işten çıkarıldı

        TUSAŞ'a saldıran kadın teröristin ağabeyi işten çıkarıldı!

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine saldırı düzenleyen teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in, İzmir'de Çiğli Belediyesinde güvenlik amiri olarak çalışan ağabeyi işten çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:36 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        TUSAŞ'a saldıran kadın teröristin ağabeyi işten çıkarıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıda etkisiz hale getirilen Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Davut Alçiçek'in, belediyede çalıştığı haberini alınca ağabey Alçiçek'le tüm ilişiğin kesildiğini belirtti.

        2013 YILINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

        AA'da yer alan habere göre Alçiçek'in 1 Mayıs 2013'te taşeron firmada güvenlik personeli olarak işe başladığını bildiren Yıldız, taşeron işçilerin kadroya alınma şartlarını belirleyen 696 sayılı Karar Hükmünde Kararname'nin ardından 1 Nisan 2018'te belediye şirketine giriş yaptığını kaydetti.

        "KARARIMIZ ÇOK NETTİR"

        Yıldız, silahlı özel güvenlik Alçiçek'in işine 28 Ekim'de son verildiğini açıklayarak, "Milletimizin birliğine ve beraberliğine yapılmış bu hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin ağabeyi ile ilgili kararımız çok net olup, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Kiracıya horonlu taciz
        Kiracıya horonlu taciz
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler