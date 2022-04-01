On Bir Ayın Sultanı olarak değerlendirilen Ramazan ayı, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlıyor. 1 Mayıs'ta sona erecek Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olanlar, il il imsakiye takvimi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İzmir İmsakiye 2022 takvimi de bu ilde yaşayanlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir İmsakiye 2022 takvimi yayınlanırken 30 günlük iftar ve sahur vakti saatleri de belli oldu. İşte, Diyanet İmsakiyesi ve İzmir iftar - sahur (imsak) vakti saatleri...

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