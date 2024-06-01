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        Haberler Gündem İzmir'in Foça ilçesinde eski çöp döküm alanında çıkan yangın makiye sıçradı

        Foça'da eski çöp döküm alanında çıkan yangın söndürüldü

        İzmir'in Foça ilçesinde eski çöp döküm alanında çıkan yangın, yakındaki makiye sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 19:03 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:13
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        Foça'da yangın kontrol altında
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        İzmirin Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi, Sadullahsever Caddesindeki eski çöplük alanında başlayıp makilik alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yangın, 2 uçak, helikopter, 7 arazöz ve 4 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 120 dönümlük makilik arazinin yandığı belirtildi.

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        #foça
        #makilik yangın
        #haberler
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