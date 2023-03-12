Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşi ile annesini tabancayla vurdu: 2 yaralı
ABONE OL

Eski eşi ile annesini tabancayla vurdu: 2 yaralı

Kadına şiddet bu kez yüzünü İzmir'in Karabağlar ilçesinde gösterdi. Davut Y. sokakta karşılaştığı eski eşi Seher G. ve annesi Aysel G. ile tartışmasının ardından tabanca ile ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşi ile annesini tabancayla vurdu: 2 yaralı
DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Davut Y., eski eşi Seher G. (31) ile annesi Aysel G.'yi (62) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan anne ile kızı hastaneye kaldırılırken, şüpheli eski kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olay, saat 19.45 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 sokakta meydana geldi. Davut Y. sokakta karşılaştığı eski eşi Seher G. ve annesi Aysel G. ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında Davut G. eski eşini karnından, eski kayınvalidesini ise başından tabancayla vurdu. Anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken Davut Y. olay yerinden otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan anne Aysel G. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kızı Seher G. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile kızının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri şüpheli Davut Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3 katlı binanın çatısı ile altındaki daire alev alev yandı - Son dakika haberi
GÜNDEM Ümraniye'te evin çatısı alev alev yandı
Elazığ'da soba patladı, evin bir kısmı çöktü: 2 yaralı - Son dakika haberler
GÜNDEM Elazığ'da soba patladı
3 aydır aranan gencin cansız bedeni inşaatta bulundu! - Haberler
GÜNDEM 3 ay sonra cansız bedeni bulundu!
Denizli'de Hıdır Tutal eşini öldürdü, kendini başından vurdu - Son dakika haberler
GÜNDEM Eşini öldürdü, kendini başından vurdu
TBMM Başkanı Şentop'tan, '12 Mart Muhtırası' mesajı
GÜNDEM Şentop'tan, '12 Mart Muhtırası' mesajı
Gerede'de kentsel dönüşüm yıkımında kaza
GÜNDEM Gerede'de kentsel dönüşüm yıkımında kaza
Şanlıurfa'da feci olay! Çocuk kayanın altında kaldı - Güncel haberler
GÜNDEM Feci olay! Çocuk kayanın altında kaldı
Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce, oy birliği ile Cumhurbaşkanı adaylığına seçildi - Son dakika haberi
GÜNDEM Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayını belirledi
Gece iş yerinde kalan 2 arkadaş ölü bulundu
GÜNDEM Gece iş yerinde kalan 2 arkadaş ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamalarında nalının akıyla çıkmıştır.
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye alnının akıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.