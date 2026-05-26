İzmir kurbanlık fiyatları 2026: İzmir'de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?
Kurban Bayramı'na az bir süre kala İzmir'de kurbanlık piyasasında hareketlilik arttı. 2026 yılına ait kurbanlık fiyatları yavaş yavaş netleşirken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış bedelleri vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. "Canlı kilo fiyatı ne kadar?", "Büyükbaş hisse ücretleri kaç TL oldu?" gibi sorular da en çok araştırılan konular arasında. İşte 2026 yılı İzmir'de büyükbaş ve küçükbaş; dana, koyun ve kuzu için güncel canlı kilo ve hisse fiyatlarına dair detaylar…
İZMİR KURBANLIK FİYATLARI 2026
Büyükbaş: 140.000 TL – 330.000 TL
Küçükbaş: 18.000 TL – 45.000 TL
7 hisseli büyükbaş hisse bedeli: 30.000 TL – 50.000 TL
BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
2026 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatları şehir ve hayvanın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama fiyat aralıkları şu şekilde:
Dana fiyatları: 140 bin TL – 260 bin TL
Tosun fiyatları: 180 bin TL – 320 bin TL
Büyükbaş hisse fiyatları: 22 bin TL – 45 bin TL
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2026
Küçükbaş kurbanlık fiyatları da bölgelere göre farklılık gösteriyor. Koyun ve keçi fiyatlarında canlı kilo artışları dikkat çekiyor.
Koyun fiyatları: 18 bin TL – 35 bin TL
Koç fiyatları: 25 bin TL – 45 bin TL
Keçi fiyatları: 20 bin TL – 32 bin TL