        Haberler Bilgi Gündem İzmir kurbanlık fiyatları 2026: İzmir'de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?

        Kurban Bayramı'na az bir süre kala İzmir'de kurbanlık piyasasında hareketlilik arttı. 2026 yılına ait kurbanlık fiyatları yavaş yavaş netleşirken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış bedelleri vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. "Canlı kilo fiyatı ne kadar?", "Büyükbaş hisse ücretleri kaç TL oldu?" gibi sorular da en çok araştırılan konular arasında. İşte 2026 yılı İzmir'de büyükbaş ve küçükbaş; dana, koyun ve kuzu için güncel canlı kilo ve hisse fiyatlarına dair detaylar…

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:56 Güncelleme:
        Kurban Bayramı öncesinde İzmir'de kurbanlık satışları hız kazanırken, piyasadaki fiyatlar da netleşmeye başladı. 2026 yılı için büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları şekillenirken, kurbanlık almak isteyen vatandaşlar güncel rakamları yakından takip ediyor. "Canlı kilo fiyatı kaç TL?", "Büyükbaş hisse bedelleri ne kadar oldu?" gibi sorular öne çıkarken, dana, koyun ve kuzu fiyatlarına ilişkin son durum merak ediliyor. İşte İzmir'de 2026 yılına ait kurbanlık fiyatlarına dair güncel bilgiler…

        İZMİR KURBANLIK FİYATLARI 2026

        Büyükbaş: 140.000 TL – 330.000 TL

        Küçükbaş: 18.000 TL – 45.000 TL

        7 hisseli büyükbaş hisse bedeli: 30.000 TL – 50.000 TL

        BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

        2026 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatları şehir ve hayvanın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama fiyat aralıkları şu şekilde:

        Dana fiyatları: 140 bin TL – 260 bin TL

        Tosun fiyatları: 180 bin TL – 320 bin TL

        Büyükbaş hisse fiyatları: 22 bin TL – 45 bin TL

        KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2026

        Küçükbaş kurbanlık fiyatları da bölgelere göre farklılık gösteriyor. Koyun ve keçi fiyatlarında canlı kilo artışları dikkat çekiyor.

        Koyun fiyatları: 18 bin TL – 35 bin TL

        Koç fiyatları: 25 bin TL – 45 bin TL

        Keçi fiyatları: 20 bin TL – 32 bin TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
