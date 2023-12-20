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        Haberler Gündem İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama - Güncel haberler

        İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

        İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 18:56 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:56
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        İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 1 jandarma üsteğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 astsubayın da bulunduğu 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

        İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nca geçtiğimiz pazartesi günü İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan 5 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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