İzmir Büyükşehir Belediyesi´nin İzmir Metro A.Ş.´deki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Fahrettin Altay ve Bornova Evka-3 arasında hizmet veren metro ile Ataşehir-Alaybey ve Halkapınar-Fahrettin Altay hatlarındaki tramvay işletmesinde çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar 'yüzde 25 zam' konusunda uzlaşmaya vardı.
DHA'nın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Türk-İş´e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde seyyanen 700´er TL ve 106 gün ikramiye konusunda da anlaşılarak Toplu İş Sözleşmesi´ne imzalar atıldı.
AZİZ KOCAOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anlaşmayı sosyal medya hesabından yayınladığı, "Güzel bir haber vereyim: İzmir Metro A.Ş.´deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonlandırdık. Yüzde 25´lik zam işçilerimize hayırlı olsun" mesajıyla duyurdu.
Demiryol-İş Sendikası´nın İZBAN´da sürdürdüğü grev ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla durdurulmuştu.
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