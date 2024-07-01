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        Haberler Gündem Güncel İzmir metrosunda yürüyen merdiven kazası: Yaralılar var | Son dakika haberleri

        İzmir metrosunda yürüyen merdiven kazası: Yaralılar var

        İzmir Konak'taki Üçyol Metro İstasyonu'nda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:09
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        Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

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        Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

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        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

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        Metro istasyonunda kazanın meydana geldiği çıkış kapatıldı.

        #İzmir metrosu
        #yürüyen merdiven kazası
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