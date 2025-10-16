İzmir Otogar - Adnan Menderes Havalimanı kaç kilometre? İzmir Otogar - Adnan Menderes Havalimanı arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu güzergah, İzmir'in şehir içi ulaşım ağının ne kadar verimli çalıştığının bir göstergesidir. Çevre yolunu kullanan özel araçlardan, 24 saat direkt servis sağlayan belediye otobüslerine kadar pek çok farklı seçenek sunar. Şehrin kara ve hava kapılarını birbirine bağlayan bu önemli koridorun tüm ulaşım alternatiflerini, sürelerini, maliyetlerini ve her iki terminalin özelliklerini bu yazımızda detaylı bir şekilde masaya yatırıyoruz. İşte İzmir'in iki büyük ulaşım merkezi arasındaki yolculuğun tam detayları...

İZMİR OTOGAR - ADNAN MENDERES HAVALİMANI ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali (İZOTAŞ) ile Adnan Menderes Havalimanı (ADB) arasındaki karayolu mesafesi, en hızlı ve en pratik güzergah olan İzmir Çevre Yolu (O-30) kullanılarak yaklaşık 20 ila 22 kilometre arasındadır. Bu, iki büyük ulaşım merkezi için oldukça kısa bir mesafedir.

Bu kısa mesafe, İzmir'in planlı çevre yolu ağı sayesinde şehir merkezinin yoğun trafiğine girmeden kat edilebilir. Yolculuk, otogarın bulunduğu Bornova'dan başlayarak, çevre yolu üzerinden güney istikametine doğru ilerler ve havalimanının bulunduğu Gaziemir'de son bulur. Rota, tamamen yüksek standartlı bir otoyol üzerinde gerçekleşir.