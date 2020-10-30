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İzmir'den gelen son dakika deprem haberine göre; İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yüksek katlı bir binanın yıkılma anı kameralara yansıdı. Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi.

SEFERİHİSAR'DA DENİZ TAŞTI

İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Seferihisar'da denizin yükseldiği öğrenildi.

BUCA VE BAYRAKLI İLÇELERİNDE ÇÖKEN BİNALAR VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.