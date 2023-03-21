İslam dininde on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı 23 Mart günü başlayacak. Erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkede olan teravih namazı da Ramazan ayı boyunca 29 gün kılınacak. Peki, İzmir'de ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet namaz vakitleri ile İzmir teravih namazı saati...