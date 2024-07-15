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        İzmir Urla'da orman yangını

        İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 01:02 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:02
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        Urla'da orman yangını
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        İzmir'in Urla ilçesi İçmeler mevkisindeki Karaburun gişeleri çıkışında bulunan bölgede orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlattı.

        DHA'nın haberine göre; yangın, saat 23.00 sıralarında İzmir-Çeşme otobanı Karaburun gişeleri çıkışında bulunan bölgedeki ormanda çıktı.

        ALEVLER HIZLA YÜKSELDİ

        Ormandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çevre ilçelerden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALE BAŞLATILDI

        Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Yangına müdahale sürüyor.

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        #İzmir
        #haberler
        #Urla
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