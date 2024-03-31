İzmir Buca Belediyesi hangi partide? İzmir Buca Belediye başkanı kimdir? İzmir Buca Belediye başkan adayları İzmir Buca Belediyesi hangi partide? İzmir Buca Belediye Başkanı kimdir? İzmir Buca Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Buca Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Buca Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Buca yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:00 facebook

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