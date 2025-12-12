İzmir'de su kıtlığı alarmı: İzmir'de her gün su kesintisi uygulanacak!
İzmir'de 2 günde bir gerçekleşen su kesintisi uygulamasında yeni düzenleme yapıldı. Düzenleme kapsamında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından şehir genelinde su kesintilerinin her gün uygulanmasına karar verildi. Peki İzmir su kesintileri hangi ilçelerde olacak, kaç saat sürecek? İşte İzmir su kesintisi uygulaması hakkında detaylar...
İZSU tarafından yayınlanan açıklamaya göre, İzmir’de dönüşümlü olarak yapılan su kesintisinde yeni planlama yapıldı. Bu planlama doğrultusunda Konak, Buca, Bornova, Karşıyaka dahil 13 ilçede her gün su kesintisi uygulanacak. Peki su kesintisi saatleri ne, hangi ilçelerde olacak? İşte İzmir su kesintisi hakkında detaylar
İZMİR’DE HER GÜN SU KESİNTİSİ OLACAK
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kuraklık nedeniyle dönüşümlü olarak iki günde bir yapılan su kesintisi programının her gün uygulanmasına karar verildi.
SU KESİNTİSİ PROGRAMI İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE UYGULANACAK, KAÇ SAAT SÜRECEK?
İZSU’nun yeni planlaması kapsamında İzmir’in Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes dahil toplam 13 ilçesinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.