İZSU tarafından yayınlanan açıklamaya göre, İzmir’de dönüşümlü olarak yapılan su kesintisinde yeni planlama yapıldı. Bu planlama doğrultusunda Konak, Buca, Bornova, Karşıyaka dahil 13 ilçede her gün su kesintisi uygulanacak. Peki su kesintisi saatleri ne, hangi ilçelerde olacak? İşte İzmir su kesintisi hakkında detaylar