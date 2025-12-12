Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İzmir’de her gün su kesintisi yapılacak! İzmir su kesintisi programı ile kesinti kaç saat sürecek, hangi ilçelerde olacak?

        İzmir'de su kıtlığı alarmı: İzmir'de her gün su kesintisi uygulanacak!

        İzmir'de 2 günde bir gerçekleşen su kesintisi uygulamasında yeni düzenleme yapıldı. Düzenleme kapsamında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından şehir genelinde su kesintilerinin her gün uygulanmasına karar verildi. Peki İzmir su kesintileri hangi ilçelerde olacak, kaç saat sürecek? İşte İzmir su kesintisi uygulaması hakkında detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 10:38 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İZSU tarafından yayınlanan açıklamaya göre, İzmir’de dönüşümlü olarak yapılan su kesintisinde yeni planlama yapıldı. Bu planlama doğrultusunda Konak, Buca, Bornova, Karşıyaka dahil 13 ilçede her gün su kesintisi uygulanacak. Peki su kesintisi saatleri ne, hangi ilçelerde olacak? İşte İzmir su kesintisi hakkında detaylar

        2

        İZMİR’DE HER GÜN SU KESİNTİSİ OLACAK

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kuraklık nedeniyle dönüşümlü olarak iki günde bir yapılan su kesintisi programının her gün uygulanmasına karar verildi.

        3

        SU KESİNTİSİ PROGRAMI İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE UYGULANACAK, KAÇ SAAT SÜRECEK?

        İZSU’nun yeni planlaması kapsamında İzmir’in Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes dahil toplam 13 ilçesinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Jel ojeler üreme sağlığını tehlikeye atıyor
        Jel ojeler üreme sağlığını tehlikeye atıyor
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        G.Saray Antalyaspor deplasmanında!
        G.Saray Antalyaspor deplasmanında!
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"