İzmir’de düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerde eş zamanlı operasyon başlattı. İzmir il merkezinde ve Torbalı ilçesinde yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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