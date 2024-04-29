İzmirli 'Müslümcülerden' Mustafa Keser'e tepki: Özür bekliyoruz

Mustafa cKeser’in bu sözlerine İzmir’de ‘Müslümcüler’ tepki gösterdi. Bornova’da bulunan Müslüm Gürses Arşiv Evi’nde toplanan ‘Müslümcüler’ arasından kendisini ‘Radikal Müslümcü’ olarak tanıtan Mehmet Kara; “Geçtiğimiz günlerde Mustafa Keser ağabeyimizin bir röportajına denk geldik. Bahsettiği kelimelerde Müslüm Baba için ‘kötü okuyor’, Orhan Gencebay için ‘müzisyenliğini sevmiyorum’ gibi yorumlarda bulunmuş. Biz, buna üzüldük. Mustafa Keser'den öncelikle özür bekliyoruz. Müslüm Baba gibi bir sanatçı daha da gelmez” diye konuştu.