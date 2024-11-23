İzmit Körfezi'ndeki temizlik İspanya'da tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi", yurt dışında da tanıtılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) tanıtılan dip çamuru projesi, İspanya'da düzenlenen Sun&Blue Kongresi'nde (Mavi Turizm İnovasyon Kongresi) de ilgiyle karşılandı.

Almeria şehrinde düzenlenen kongreye katılan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzmit Körfezi'nin bütünleşik çevresel yönetimi açısından yapılan çalışmalar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü projeler hakkında sunum gerçekleştirdi. REKLAM "Plajlarda Atık Yönetimi, Sürdürülebilir Sahil Şeridi için İnovasyon" panelinde konuşan Önem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin inovatif çalışmalar ve projelerle mavi ekonomiye sağladığı katkıları paylaştı.

Büyükşehir Belediyesinin en önemli projelerinden biri olan dip çamuru temizliği projesinin tanıtıldığı panelde, kentteki örnek çevre projeleri geniş kesimlere aktarıldı. 3.8 MİLYON METREKÜP ÇAMUR BERTARAF EDİLECEK Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projenin 1. etabı yıl sonunda tamamlanacak.

Şimdiye kadar körfezdeki 92 hektarlık alandan toplam 1 milyon metreküp çamur çıkarıldı. 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3.8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek. Projenin 1. etabı kapsamında 125 hektardan 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenecek. İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak.