İHA

Bursa’nın İznik ilçesindeki göl kıyısından 25 metre açıkta ve yaklaşık 2 metre derinlikte bulunan, bin 500 önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği düşünülen, ayrıca su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi planlanan bazilikanın bazı kalıntıları suların çekilmesiyle görünür hale geldi.

İHA'nın haberine göre geçtiğimiz yıllara göre havaların kurak gitmesi ve dış etkenlerden kaynaklı su seviyesinin azalması ile tarihi bazilika kalıntılarının bazı parçaları su yüzüne çıktı.

Arkeologlar tarafından yılın belirli aylarında yapılan çalışmalar neticesinde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla bazilikanın müze olması planlanıyor.

Turizm işletmecisi Ali Karaman, "Maalesef İznik Gölü’nde her dakika sular eksiliyor. Bu süre içinde tarihte önemli yere sahip bazilika, İznik için çok önemli bir yer. Su altı müzesi olması beklenen alan bu gidişle su üstü müzesi olacak. İznik Gölü’nde sular çekiliyor ve bazilikada tarihi taşlar ile kalıntılar suyun yüzeyine çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu kadar yoğun su çekilmesi yoktu. Ben 35 yıldır burada yaşıyorum ve ilk kez İznik Gölü’nün bu kadar çekildiğini gördüm. Bu durum bizim açımızdan da kaygı verici” diye konuştu.