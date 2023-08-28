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        Haberler Gündem 3. Sayfa Türkiye'nin 5. büyük olan İznik Gölü'nde 3 günde 3 kişi boğuldu! Burada yüzmeyin! - Güncel haberler

        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!

        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 kişi boğularak hayatını kaybetti. Bursa'daki İznik Gölü'nde; 8 yaşındaki Yusuf Akdeniz ve ertesi gün 80 yaşındaki Ahmet Kavas'ın boğularak yaşamını yitirmesinin ardından dün de 60 yaşındaki yüzme hakemi olan Feridun Ulu, boğularak can verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.08.2023 - 09:25 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:28
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        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
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        Bursa'da, 25 Ağustos'ta, ailesiyle İznik Gölü'ne giden 8 yaşındaki Yusuf Baran Akdeniz, bir süre sonra göle girmişti.

        ÖNCE YUSUF HAYATINI KAYBETTİ

        Gözden kaybolan Yusuf'u kurtarmak için balıkçılar seferber olmuş ancak küçük çocuk hayatını kaybetmişti.

        KÜÇÜK YUSUF'UN ARDINDAN AHMET DEDE CAN VERDİ

        Bu olaydan bir gün sonra ise İznik ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Kavas, serinlemek için göle girdi. Suda bir anda gözden kaybolan Kavas, oğlu tarafından gölden çıkarıldı. Ekipler, kalp ve şeker hastası olduğu, bir süre önce böbrek taşı ameliyatı geçirdiği öğrenilen Kavasın öldüğünü belirledi.

        YÜZME HAKEMİ DE BOĞULDU

        Son olarak dün, yüzme hakemi olan 60 yaşındaki Feridun Ulu, 2 arkadaşıyla birlikte yüzmek için İznik Gölü'ne atladı. Gözden kaybolan Ulu'nun bulunması için Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ve İznik İlçe Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerince çalışma yürütüldü.

        CANSIZ BEDENİNİ DALGIÇLAR ÇIKARDI

        SONAR cihazı ile arama yapan ekipler, önce Ulu'nun bulunduğu yeri tespit etti. Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı yüzme hakemi olarak görev yapan Ulu'nun cansız bedenini, bulunduğu noktadan dalgıçlarca çıkarıldı.

        GÖLE GİRİŞLER YASAKLANDI

        Ulu'nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırılırken, İznik Gölü'ne girişler yasaklandı. Jandarma ekiplerince yapılan anonslarla, cankurtaranların olduğu İnciraltı ile Orhangazi halk plajları hariç göle girmenin yasaklandığı ve yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı duyuruldu.

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