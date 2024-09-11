İznik Gölü'ndeki bazilikanın gelecek yıl ziyarete açılması amaçlanıyor

Bunu iyi değerlendirebilirsek İznik turizmi için çok önemli bir fırsat yakalayacağız. Müze değil de karşılama merkezi gibi daha derli toplu bir alan yapılması yönünde girişimlerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl burada güzel bir karşılama merkezi yapılır, insanların hizmetine sunulur."