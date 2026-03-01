İzmir barajlarının güncel verileri İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), her gün barajlardaki son durumu web sitesi üzerinden paylaşıyor. İzmir'in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının doluluk oranı belli oldu. Bu kapsamda "İZSU 1 Mart 2026 İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde...