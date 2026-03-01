Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İZSU 1 Mart 2026 baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu, barajlardaki son durum ne?

        İZSU 1 Mart baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Mart ayına girilmesiyle birlikte İzmir barajlarındaki son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir genelinde etkili olan yağışların ardından barajlar dolmaya devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlanan son verilere göre Ürkmez Barajı yüzde 100 seviyesinde yer aldı. Peki, 1 Mart İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 09:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzmir barajlarının güncel verileri İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), her gün barajlardaki son durumu web sitesi üzerinden paylaşıyor. İzmir'in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının doluluk oranı belli oldu. Bu kapsamda "İZSU 1 Mart 2026 İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde...

        2

        İZSU 1 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verileri ile 1 Mart 2026 Pazar günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 65,54 seviyesinde yer aldı.

        3

        İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Tahtalı Barajı: yüzde 38,51

        Balçova Baraj: yüzde 89,15

        Ürkmez Barajı: yüzde 100

        Gördes Barajı: yüzde 27,57

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 72,48

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı