İZSU 1 Mart baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?
Mart ayına girilmesiyle birlikte İzmir barajlarındaki son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir genelinde etkili olan yağışların ardından barajlar dolmaya devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlanan son verilere göre Ürkmez Barajı yüzde 100 seviyesinde yer aldı. Peki, 1 Mart İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
İzmir barajlarının güncel verileri İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), her gün barajlardaki son durumu web sitesi üzerinden paylaşıyor. İzmir'in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının doluluk oranı belli oldu. Bu kapsamda "İZSU 1 Mart 2026 İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde...
İZSU 1 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verileri ile 1 Mart 2026 Pazar günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 65,54 seviyesinde yer aldı.
İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Tahtalı Barajı: yüzde 38,51
Balçova Baraj: yüzde 89,15
Ürkmez Barajı: yüzde 100
Gördes Barajı: yüzde 27,57
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 72,48