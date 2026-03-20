        Haberler Bilgi Gündem İZSU 20 Mart 2026 baraj doluluk oranı: Bayramda İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu, barajların son durumu ne?

        İzmir 20 Mart baraj doluluk oranı: İZSU verileri ile İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç?

        İzmir'de barajlardaki doluluk oranlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Kent genelinde devam eden planlı su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, su kaynaklarının mevcut durumunu yakından izliyor. Güncel veriler, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından her gün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, 20 Mart 2026 tarihi itibarıyla İzmir'deki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 20.03.2026 - 10:49
        20 Mart 2026 tarihine ait baraj doluluk oranları, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Kent genelinde bazı bölgelerde planlı su kesintileri devam ederken, kış aylarında etkili olan yağışların barajlardaki su seviyelerine olumlu yansıdığı gözlemleniyor. İzmir’e içme suyu sağlayan Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Tahtalı, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında güncel doluluk oranları belli oldu. Bu doğrultuda “20 Mart itibarıyla İzmir barajlarının doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde…

        İZSU 20 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 20 Mart 2026 itibarıyla İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 66,42 olarak kaydedildi.

        20 MART İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Tahtalı Barajı: yüzde 40,32

        Balçova Baraj: yüzde 94,46

        Ürkmez Barajı: yüzde 99,67

        Gördes Barajı: yüzde 28,34

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 69,32

