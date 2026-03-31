İZSU 31 Mart baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?
31 Mart itibarı ile İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan bilgilere göre, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum açıklandı. Peki İzmir baraj doluluk oranında son durum ne? İşte detaylar...
Giriş: 31.03.2026 - 10:27
Kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte son günlerde etkili olan yağışların barajlara olan etkisi, İzmir’de yaşayanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yağışların su seviyelerine katkısı, barajların su durumu açısından yakından takip ediliyor. Peki, 31 Mart 2026 itibarıyla İzmir barajlarında son durum ne? İşte merak edilenler...
İZSU 31 MART BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 65,52 olarak açıklandı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: Yüzde 43,56
Balçova Barajı: Yüzde 83,11
Ürkmez Barajı: Yüzde 100
Gördes Barajı: Yüzde 33,02
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 67,91
