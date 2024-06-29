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        İzzet Günay, taburcu edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan İzzet Günay, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:55 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:59
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        Taburcu edildi
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        Bodrum'daki bir sitede yaşamını sürdüren 90 yaşındaki İzzet Günay, dün sahilde arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

        İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan İzzet Günay'ın bacak ve el bileğinin zedelendiği tespit edildi.

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

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