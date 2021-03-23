Jack Reacher oyuncuları kimler? Jack Reacher filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Tom Cruise ve Rosamund Pike'ın paylaştığı, 2012 yılı ABD yapımı aksiyon, drama ve gerilim filmi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

JACK REACHER OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise

Rosamund Pike

Robert Duvall

Richard Jenkins

David Oyelowo

Werner Herzog

Jai Courtney

Alexia Fast

JACK REACHER KONUSU NEDİR?

En çok ilgi uyandıran kahramanlardan biri, eski askeri polis Jack Reacher (Tom Cruise),The New York Times’ın çok satanlar listesinde yer alan yazar Lee Child’ın romanından beyaz perdeye geliyor. Beş kişi usta bir nişancı tarafından sadece altı el ateş edilerek öldürülür ve tüm deliller gözaltındaki şüpheliyi göstermektedir. Sorgulamada şüphelinin söylediği tek bir şey vardır: “Jack Reacher’ı bulun!”. Böylelikle gerçeği bulmak adına Jack Reacher’ı, şiddet konusunda yetenekli ve saklayacak bir sırrı olan beklenmedik bir düşmanla karşı karşıya getiren sıra dışı bir kovalamaca başlar.