Jack Ryan: Gölge Ajan filminde Tom Clancy'nin yarattığı bir roman karakteri olan Jack Ryan'ı Chris Pine canlandırıyor. Jack Ryan: Gölge Ajan filmi senaryoyu ise David Koepp tarafından yazılmış. İşte Jack Ryan: Gölge Ajan filmi hakkında merak ettiğiniz konusu, oyuncuları ve kadrosu...

JACK RYAN: GÖLGE AJAN KONUSU

Afganistan'da denizci olarak yaptığı askerlikten sonra Jack Ryan, beladan uzak sakin bir hayat sürmeye başlamıştır. Artık herhangi bir risk almadan huzur içinde yaşamayı prensip edinmiştir. Wall Street'te bir Rus milyarder için mali danışmanlık yapan Jack Ryan, kendini bir anda teröristlerin hazırladığı bir planın içinde bulur. Şimdi yapması gerekense ülkesinin ekonomisini çökertecek olan bu komployu durdurmaktır. Planın sorumlusunu öğrenen Jack'in Moskova'ya gitmesi gerekir. Tek başına halletmeye çalışacağı bu görevde bildiği her şeyi kullanacaktır. Jack görevi tamamlamakta ve bu komplodan canlı çıkmakta kararlıdır.

JACK RYAN: GÖLGE AJAN OYUNCULARI

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular

Kevin Costner Keira Knightley Chris Pine Kenneth Branagh Colm Feore

Senaryo

David Koepp, Adam Cozad, Anthony Peckham

Tür: Gerilim, Aksiyon, Gizem

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