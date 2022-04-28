HABERTURK.COM

Jaguar Land Rover, dijital hizmetler, tedarik zinciri, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon konularda girişimler ile iş birlikleri yapacağını açıkladı.

İngiliz otomobil üreticisinin 'Open Innovation Stratejisi' olarak adlandırdığı yeni yol haritası kapsamında, sürdürülebilirlik, mühendislik, tasarım, araştırma ve üretim dahil olmak üzere çeşitli iş alanlarından stratejiyi yönlendirmek üzere 70'ten fazla çalışanın görevlendirildiği belirtildi.

Jaguar Land Rover'ın Open Innovation Stratejisi ile, otomobiller ve hizmetler geliştirmek için Ar-Ge faaliyetlerini dış kaynak kullanımıyla yapmak yerine, iş birliği sonucunda kazandığı yeni ve güncel teknolojileri, kendi mühendislik geçmişiyle entegre hâle getireceği öğrenildi.

Strateji doğrultusunda Jaguar Land Rover'ın Brezilya'da iki start-up iş birliği gerçekleştirdiği de edinilen bilgiler arasında. Jaguar Land Rover'ın işbirliği yaptığı girişimler Cubo Itau, Firjan ve Plug & Play Tech olarak açıklanıyor.

İngiliz marka 2.5 milyar sterlin bütçeye sahip Reimagine stratejisi kapsamında ise, 2039 yılına kadar tedarik zincirinden, ürünlerine ve operasyonlarına kadar tüm alanlarda karbon nötr olmayı amaçlıyor.