Jaguares De Cordoba - Alianza Petrolera maçı heyecanı

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Jaguares De Cordoba, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Alianza Petrolera takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:15. Jaguares De Cordoba 6 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Alianza Petrolera 13 puanda ve 5. sırada. Jaguares De Cordoba, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Alianza Petrolera, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 457 kodlu maçı oynayanlar; Jaguares De Cordoba galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Alianza Petrolera galibiyet oranı 3.20.

Jaguares De Cordoba son hafta oynanan Itagüi Ditaires maçında 0-1 kazandı.

Alianza Petrolera, Santa Fe karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Jaguares De Cordoba, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Alianza Petrolera ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alianza Petrolera, 3 gol atarken 7 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ