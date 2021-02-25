Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Jahrein Erzurum oyunu olayı nedir? Yayıncılar Erzurum oyunu ve Jahrein gerilimi sonrası ikiye ayrıldı!

Jahrein Erzurum oyunu eleştirmesi üzerine yayıncılar ve oyuncular ikiye bölündü. Twitch Jahrein ve Batuhan Bozkan Türk yapımı Erzurum oyununu eleştirisi sonrası Erzurum oyunu yapımcısından yorum gecikmedi. Peki, Jahrein Ezurum oyunu olayı nedir? Jahrein Erzurum oyunu hakkında neler dedi, yayıncı ne yanıt verdi? İşte detaylar...

Jahrein Erzurum oyunu olayı nedir? Yayıncılar Erzurum oyunu ve Jahrein gerilimi sonrası ikiye ayrıldı!

İlk çıktığı an itibariyle 'The Long Dark' isimli oyunla gösterdiği benzerlik dolayısıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Türk yapımı Erzurum oyunu, bu kez ünlü Twitch yayıncısı Jahrein'in hedefinde yer aldı. Yayınlarında yeni çıkan oyunları oynayıp yorumlayan Jahrein, Erzurum isimli oyunu oynadıktan sonra bazı eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilere oyun geliştiricisinden de yanıtlar gelmesi üzerine tartışma, karşılıklı atışmaya dönüştü.

JAHREIN OYUNU İADE ETTİ!

Jahrein Erzurum oyununu Twitch platformu üzerinden yaptığı canlı yayında oynadı. Oyunu canlı yayında eleştirirken sonrasında Steam üzerinden oyuna eleştiri bırakarak oyunu iade etti. 'Bir kuruş bile para kazandırmak istemiyorum' diyerek oyunu iade etti.

Oyunla ilgili 22 Şubat tarihinde Steam üzerinden yorum yayımlayan Jahrein, şu ifadeleri kullandı;

"Oyun, Türk oyun tarihinin en iyi yapımlarından biri.
Cami ve muhtelif evlere yaklaştığımızda çalan saz ezgisi bizi bu sene Game Awards'ta en iyi ses/soundtrack alanında birinciliğe yerleştirecektir. Hiç şüphem yok.
Oyunun başlangıcı harika. Neden orada olduğunu bilmediğimiz bir Erzurum köyündeyiz. Köye o kadar çok meteor yağmış ki gökte kuzey ışıkları oluşmuş.
İmamın mezarını kazdığımız sahnede gözyaşlarımı tutamadım. RIP İmam FINK FENK
Yaşlı bir anadolu insanı olan Ziya ile karşılaştığımızda ne yapacağımı bilemedim. Çocukken ananemin köy evinde ne hissediyorsam aynısını hissettim. Nitekim sobayı yakmamıza rağmen oda ısınmıyordu. Karakterim donmaya başladı. Donmaya başladığını sol alttaki donma göstergesinden anlamak işten bile değildi.
Ziya beni ayılar hakkında uyarmıştı.
Ve o an geldi çattı.
Karşımda bir boz ayı. Erzurum'dayız. Elimde bir pompalı. Ancak o normal bir ayı değil. TÜRK AYISI!
4-5 domdom mermisi sıkmama rağmen bana mısın demedi. Pençeleriyle her yerimi parçaladı.
Sahne o kadar gerçekçiydi ki aylarca bununla ilgili kabuslar göreceğime eminim.
10/10
would bang again
bu yapım için teşekkür ederiz!"

Yayıncı Videoyun kullanıcı adına sahip Batuhan Bozkan'da Erzurum oyununu bir hafta içerisinde yapabileceğini üzerine de farklı mekanikler ekleyebileceğini söyledi.

ERZURUM OYUNU YAPIMCILARINDAN YORUM GECİKMEDİ!

Erzurum oyunu yapımcılarından Jahrein ve yayıncı Batuhan Bozkan'a yanıt gecikmedi. Erzurum oyunu yapımcısı Jahrein ve Batu'ya yanıt verdi. Jahrein Twitter hesabı üzerinden yorumu paylaşarak Eruzum oyunu yapımcısına cevap verdi.

Erzurum oyunu yapımcısı bir gün sonra yanıtını değiştirirek 24 Şubat tarihinde şu açıklamada bulundu;

"Toksiklerin efendisi. Canlı yayında oyunu iade edip toksiklerinin gözünde daha da büyüyen halk kahramanı! İngilizce konuşan Türklerin aksanıyla dalga geçen yüce gönüllü insan! Bağımsız Türk yapımcılarıyla uğraşmayı kendine görev edinmiş bir nefer! Senin parana kimsenin ihtiyacı yok. Takipçilerinden alan varsa onlar da iade etsin, istemiyorum. Lakin unutma, düşmez kalkmaz bir Allah.

Dün yayınına çıkardığın Türk oyuncu topluluğundan bir kişi benim adıma özür dilemiş. Ben o guruba üye değilim, kim olduklarını da bilmiyorum. Söyledikleri sadece kendini bağlar. Ben özür dilemiyorum. Söylediklerimin arkasındayım.

Oyunun milli duyguları sömüren, hamaset üzerine kurulu olduğunu söylemişsin. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Oyunun ilk hedefi kültürümüzü, değerlerimizi dünyaya tanıtmak olmuştur. Fark ettiyseniz oyunun tanıtım videosunun dili ve başlığı İngilizce'dir. Türkiye'de popüler olmasaydı da durum bu şekilde olacaktı. Yabancılar oyunu daha çok sevsin diye oyundan camiiyi, Türk bayrağını çıkarmayacaktım yani. Hamaset, zaten Erzurum'da var olan camii, Türk bayrağı, köy evleri gibi yapıları oyuna eklemek değildir.

Hamaset nedir biliyor musun? Asıl hamaset; Elraen'den başlayıp, Fatih Terim'e kadar uzanan zincirleme sallama esnasında, Batu'nun yaptığı terbiyesizliğe tek kelime edememektir. Asıl hamaset; Kur'an-ı Kerim'i 3 kere baştan sona okumakla Fatiha'yı bilmemek arasındaki çelişkidir."

YAYINCILAR İKİYE BÖLÜNDÜ!

İkili arasındaki tartışma, sosyal medyanın da ikiye bölünmesine sebep oldu. Jahrein, Turgut Uç ve Batuhan Bozkan aynı safta yer alırken; PintiPanda olarak bilinen Tuna Akşen ise Twitter hesabı üzerinden Türk yapımcılara destek vererek karşı grupta yer aldığını açıkladı.

Yayıncıları ve oyuncuları ikiye ayıran bu görüşte Jahrein'in tarafında olan kesim, oyunun kopyalanarak ve fazla emek verilmeyerek yapıldığını savunurken, yapımcının yanında olanlar ise Türk geliştiricilerin desteklenmesi ve büyüyebilmesi için eleştiri seviyesine dikkat edilmesi gerektiği görüşünde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte en çok yapılan kripto para şikayet türleri! Haberler
TEKNOLOJİİşte Bitcoin'cilerin en büyük derdi!
ABD çip üretimini artırmak için 37 milyar dolarlık fon oluşturuyor
TEKNOLOJİBiden'dan 37 milyar dolarlık 'çip fonu'
Huawei Türkiye: Dijital dönüşümünü hızlandırıyoruz - Haberler
TEKNOLOJİ'Türkiye'ye yatırıma devam edeceğiz'
Whatsapp gizlilik sözleşmesi son dakika: Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar ne olacak, silinecek mi?
TEKNOLOJİWhatsapp'tan son dakika gizlilik sözleşmesini ...
SON DAKİKA: Yerli 5G için kritik tarih! - Haberler
TEKNOLOJİYerli 5G için kritik tarih
WhatsApp'tan açıklama: Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler neler yapacak? Whatsapp gizlilik sözleşmesi son dakika: hesaplar silinecek mi?
TEKNOLOJİWhatsapp'tan son dakika gizlilik sözleşmesini ...
Bakan Karaismailoğlu'ndan 5G açıklaması
TEKNOLOJİ'5G'ye yerli imkanlarla geçeceğiz'
MediaMarkt Türkiye pandemi yılında online satışlarını yüzde 400 artırdı - Haberler
TEKNOLOJİ‘En çok biz kapalı kaldık ama...'
SON DAKİKA: Facebook Avustralya'daki haber paylaşma yasağını kaldırıyor-Haberler
TEKNOLOJİ'Haber yasağını' kaldırıyor
WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenler neler yapacak? WhatsApp'tan son dakika Gizlilik Politikası açıklaması!
TEKNOLOJİGizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar ...