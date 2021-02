İlk çıktığı an itibariyle 'The Long Dark' isimli oyunla gösterdiği benzerlik dolayısıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Türk yapımı Erzurum oyunu, bu kez ünlü Twitch yayıncısı Jahrein'in hedefinde yer aldı. Yayınlarında yeni çıkan oyunları oynayıp yorumlayan Jahrein, Erzurum isimli oyunu oynadıktan sonra bazı eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilere oyun geliştiricisinden de yanıtlar gelmesi üzerine tartışma, karşılıklı atışmaya dönüştü.

JAHREIN OYUNU İADE ETTİ!

Jahrein Erzurum oyununu Twitch platformu üzerinden yaptığı canlı yayında oynadı. Oyunu canlı yayında eleştirirken sonrasında Steam üzerinden oyuna eleştiri bırakarak oyunu iade etti. 'Bir kuruş bile para kazandırmak istemiyorum' diyerek oyunu iade etti.

Oyunla ilgili 22 Şubat tarihinde Steam üzerinden yorum yayımlayan Jahrein, şu ifadeleri kullandı;

"Oyun, Türk oyun tarihinin en iyi yapımlarından biri.

Cami ve muhtelif evlere yaklaştığımızda çalan saz ezgisi bizi bu sene Game Awards'ta en iyi ses/soundtrack alanında birinciliğe yerleştirecektir. Hiç şüphem yok.

Oyunun başlangıcı harika. Neden orada olduğunu bilmediğimiz bir Erzurum köyündeyiz. Köye o kadar çok meteor yağmış ki gökte kuzey ışıkları oluşmuş.

İmamın mezarını kazdığımız sahnede gözyaşlarımı tutamadım. RIP İmam FINK FENK

Yaşlı bir anadolu insanı olan Ziya ile karşılaştığımızda ne yapacağımı bilemedim. Çocukken ananemin köy evinde ne hissediyorsam aynısını hissettim. Nitekim sobayı yakmamıza rağmen oda ısınmıyordu. Karakterim donmaya başladı. Donmaya başladığını sol alttaki donma göstergesinden anlamak işten bile değildi.

Ziya beni ayılar hakkında uyarmıştı.

Ve o an geldi çattı.

Karşımda bir boz ayı. Erzurum'dayız. Elimde bir pompalı. Ancak o normal bir ayı değil. TÜRK AYISI!

4-5 domdom mermisi sıkmama rağmen bana mısın demedi. Pençeleriyle her yerimi parçaladı.

Sahne o kadar gerçekçiydi ki aylarca bununla ilgili kabuslar göreceğime eminim.

10/10

would bang again

bu yapım için teşekkür ederiz!"

Yayıncı Videoyun kullanıcı adına sahip Batuhan Bozkan'da Erzurum oyununu bir hafta içerisinde yapabileceğini üzerine de farklı mekanikler ekleyebileceğini söyledi.

ERZURUM OYUNU YAPIMCILARINDAN YORUM GECİKMEDİ!

Erzurum oyunu yapımcılarından Jahrein ve yayıncı Batuhan Bozkan'a yanıt gecikmedi. Erzurum oyunu yapımcısı Jahrein ve Batu'ya yanıt verdi. Jahrein Twitter hesabı üzerinden yorumu paylaşarak Eruzum oyunu yapımcısına cevap verdi.

Erzurum oyunu yapımcısı bir gün sonra yanıtını değiştirirek 24 Şubat tarihinde şu açıklamada bulundu;

"Toksiklerin efendisi. Canlı yayında oyunu iade edip toksiklerinin gözünde daha da büyüyen halk kahramanı! İngilizce konuşan Türklerin aksanıyla dalga geçen yüce gönüllü insan! Bağımsız Türk yapımcılarıyla uğraşmayı kendine görev edinmiş bir nefer! Senin parana kimsenin ihtiyacı yok. Takipçilerinden alan varsa onlar da iade etsin, istemiyorum. Lakin unutma, düşmez kalkmaz bir Allah.

Dün yayınına çıkardığın Türk oyuncu topluluğundan bir kişi benim adıma özür dilemiş. Ben o guruba üye değilim, kim olduklarını da bilmiyorum. Söyledikleri sadece kendini bağlar. Ben özür dilemiyorum. Söylediklerimin arkasındayım.

Oyunun milli duyguları sömüren, hamaset üzerine kurulu olduğunu söylemişsin. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Oyunun ilk hedefi kültürümüzü, değerlerimizi dünyaya tanıtmak olmuştur. Fark ettiyseniz oyunun tanıtım videosunun dili ve başlığı İngilizce'dir. Türkiye'de popüler olmasaydı da durum bu şekilde olacaktı. Yabancılar oyunu daha çok sevsin diye oyundan camiiyi, Türk bayrağını çıkarmayacaktım yani. Hamaset, zaten Erzurum'da var olan camii, Türk bayrağı, köy evleri gibi yapıları oyuna eklemek değildir.

Hamaset nedir biliyor musun? Asıl hamaset; Elraen'den başlayıp, Fatih Terim'e kadar uzanan zincirleme sallama esnasında, Batu'nun yaptığı terbiyesizliğe tek kelime edememektir. Asıl hamaset; Kur'an-ı Kerim'i 3 kere baştan sona okumakla Fatiha'yı bilmemek arasındaki çelişkidir."

YAYINCILAR İKİYE BÖLÜNDÜ!

İkili arasındaki tartışma, sosyal medyanın da ikiye bölünmesine sebep oldu. Jahrein, Turgut Uç ve Batuhan Bozkan aynı safta yer alırken; PintiPanda olarak bilinen Tuna Akşen ise Twitter hesabı üzerinden Türk yapımcılara destek vererek karşı grupta yer aldığını açıkladı.

— Tuna Akşen #KalkGel (@pintipanda) February 24, 2021

Yayıncıları ve oyuncuları ikiye ayıran bu görüşte Jahrein'in tarafında olan kesim, oyunun kopyalanarak ve fazla emek verilmeyerek yapıldığını savunurken, yapımcının yanında olanlar ise Türk geliştiricilerin desteklenmesi ve büyüyebilmesi için eleştiri seviyesine dikkat edilmesi gerektiği görüşünde bulundu.