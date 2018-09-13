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Jailson: "Burada tarih yazmak istiyorum"

Fenerbahçe'de yeni transferler Harun Tekin, Jailson ve Yassine Benzia için imza töreni düzenlendi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi açıklamalarda bulundu

13 Eylül 2018 Perşembe, 11:40:52 | Güncelleme:

Fenerbahçe, yeni transferleri Harun Tekin, Jailson ve Yassine Benzia için imza töreni düzenledi. Futbolcuların açıklamalarından satırbaşları:

YASSINE BENZIA: EN İYİSİNİ YAPMAYA HAZIRIM

Görev aldığı bölgede daha önce Alex gibi büyük oyuncuların forma giydiğini belirten Yassine Benzia, "Bu pozisyonda görev bulduğumda elimden geleni yapmaya hazırım. Böyle bir kulübe katıldığım için memnunum. Alex gibi oyuncular daha önce burada forma giydi ve ben beklentileri karşılamak için her zaman elimden geleni yapacağım. Oyun stili olarak yaratıcı oyuncuyum. Son pasları vermeyi seviyorum. Rakip orta sahada topu alıp ön tarafa topu aktarmak isteyen bir oyuncuyum. Burada inanılmaz bir atmosfer var. Çok ateşli, çok iyi bir taraftar var. Zidane'ı örnek alıyorum. Farklı pozisyonlarda oynama şansı elde ettim. Ama benim en keyif aldığım pozisyon forvetin arkasında olduğum pozisyon. Golleri ve asistleri seviyorum. Benim amacım; atabildiğim kadar gol atıp maksimum sayıda asistler yapmak. Kupalar kazanmak istiyorum" diye konuştu.

JAILSON: TARİH YAZMAK İSTİYORUM

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Giuliano ve Josef de Souza ile konuştuğunu söyleyen Jailson, "Türkiye liginde futbol hızlı oynanıyor. Aynı zamanda çok temas olan bir lig. En hızlı şekilde bu lige adapte olacağım. Burada tarih yazmak istiyorum.  Markaj yapan bir oyuncu olarak tanımlayabilirim kendimi. Savunmaya yardım etme gayreti içerisindeyim. Önde de katkı yapmayı seviyorum. Amacım en iyisini yapıp maksimumu sahaya yansıtmak. Brezilya dışında forma giymek her zaman rüyamdı. Çok önemli bir kulüpten teklif aldım. Giuliano ve Souza ile konuştum. Onlar çok iyi görüşler belirttiler. Ben de bu fırsatı değerlendirdim. Burada hem oyuncu arkadaşlarıma, hem de hocama yardımcı olmak istiyorum. Artık çalışma ve başlangıç zamanı. Ben Artur ve Maicon ile çalıştım. Saha içerisinde onlara destek verebilmek için özgürdük. Arthur'un kalitesi için elimizden geleni yapıyorduk. Hocamızın talepleri doğrultusunda güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

HARUN TEKİN: BEKLENTİLERİ BİLİYORUM

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Harun Tekin ise, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Herkesin hayali olan bir kulübe geldim. Çok önemli kaleciler burada yer aldı. Kendimi burada şanslı hissediyorum. Volkan ağabey ile ağabey-kardeş ilişkimiz var. Ben de beklentileri biliyorum. Beklentilere cevap vermek için elimden gelenin en iyisini sahada ortaya koyacağım. Hedeflerim arasında Milli Takım da var. Orada da forma giymek istiyorum. İyi performans gösterdiğim müddetçe orada formayı alacağıma inanıyorum. Günümüz futbolunda kaleciler daha önde oynayıp, pasla oyun kuruyor. Bu takımdan takıma da değişiyor tabi. Hocamız da bunu istiyor. Ben kendimi yeterli görüyorum. Kendimi daha da geliştirmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

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