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HaberlerDünyadanJaime Lorente ile Maria Pedraza ayrıldı mı? - Magazin haberleri
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Jaime Lorente ile Maria Pedraza ayrıldı mı?

'Elite' ve 'La Casa de Papel'in yıldızları Jaime Lorente ile Maria Pedraza'nın ilişkilerini noktaladıkları öne sürüldü. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin, sosyal medyada artık birbirlerini takip etmemesi ayrılık iddialarını güçlendirdi

Jaime Lorente ile Maria Pedraza ayrıldı mı? - Magazin haberleri
'Ayrıldılar' iddiası
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HABERTURK.COM

Adlarını 'La Casa de Papel' ve 'Elite' dizileri ile duyuran oyuncu Jaime Lorente ile Maria Pedraza, 2018 yılında beri aşk yaşıyordu. Ancak ikilinin, ilişkilerini sonlandırdığı haberleri İspanyol basınına bomba gibi düştü.

Söylentilere göre; Lorente ve Pedraza, birkaç hafta önce ilişkilerini noktaladı. Artık birlikte de görüntülenmeyen ikili, henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkaran Jaime Lorente ve Maria Pedraza'nın bu hareketi ayrılık haberlerini güçlendirdi.

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