Genelde lokantadalar da çerez gibi yenen, lezzeti damaklarda kalan, mayhoş acılığıyla süper bir turşu. Özellikle kurubaklagil yemeklerinin yanına çok yakışan jalapeno biber turşusu yapımına başlayalım.

Jalapeno Biber Turşusu İçin Malzemeler:

1 kg jalapeno biber (1lt kavanoz için )

5 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı ucu toz şeker

1 adet defneyaprağı

4-5 tane karabiber

4 diş sarımsak

1 çay b üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı ucu kişniş

Kaynar su (içmelik su olmalı)

Jalapeno Biber Turşusu Yapılışı:

Biberlerimizi ayıklayıp iyice yıkayıp, halka halka doğrayın.

Suyunu kaynatın.

Diğer yandan kavanozların dibine, yukarıda her bir kavanoz için verdiğim ölçüler olacak şekilde yerleştirin.

Şeker, sirke, tuz, hariç biberleri gelişi güzel yerleştirin.

Şeker, sirke ve tuzu ilave edip, kaynamakta olan suyu kavanoza dökün.

Gazını alıp, ağzını temizleyin.

Kapağı sıkıca kapayıp, ters çevirin.

Soğumasını bekleyin.

1 gün boyunca bekletin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Karabiber mutlaka olmalı.

Suyun kaynar olması ve hemen hızlıca kapatılması önemli.

Vakumlanmazsa dolapta muhafaza edin.