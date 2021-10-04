Açılışı 119 milyon dolar

60 yıllık '007 James Bond'un yeni filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok', yaklaşık iki yıllık gecikmenin ardından geçtiğimiz cuma günü gösterime girdi.
'Ölmek İçin zaman Yok', İngiltere'de 6.2 milyon dolarlık açılış yaptı.
Diğer ülkelerdeki açılışlarla birlikte filmin ilk 3 gün hasılatı 119.100.000 dolar oldu. Böylelikle filmin 250 milyon dolarlık masrafının yarısı 3 gün içinde karşılanmış oldu.
Daniel Craig'in son '007 James Bond' filmi olan 'Ölmek İçin Zaman Yok', 1962'de 'Dr. No' ile başlayan serinin diğer 24 film arasında açılış rekoru kırdı.
Filmin Türkiye açılışı ise 60.455 kişiyle olurken 1.763.625 TL hasılat elde etti.
'Ölmek İçin Zaman Yok', dünya genelinde büyük ilgi görüp gişe listelerinin ilk sırasında yer alsa da Türkiye'de 'Âkif'in gerisinde kaldı. Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazma sürecini beyazperdeye aktaran 'Âkif', hafta sonunda 60.716 kişi tarafından izlendi. Fikret Kuşkan, Yavuz Bingöl Mine Çayıroğlu ve Ruhi Sarı'nın başrollerini paylaştığı 'Âkif'in izleyici sayısı 238.306'ya ulaştı.
Cary Joji Fukunaga'nın yönettiği; Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux ve Ben Whishaw'ın başrollerini paylaştığı 'Ölmek İçin Zaman Yok'un, pandemi şartlarına rağmen en çok gelir sağlanan '007 James Bond' filmi olacağı öngörülüyor.
Daniel Craig'in '007 James Bond' Filmlerinin Bütçe ve Hasılatları
Skyfall (2012)
Bütçe: 200.000.000 dolar
Açılış: 88.364.714 dolar
Toplam: 1.032.863.000 dolar
Spectre (2015)
Bütçe: 250.000.000 dolar
Açılış: 70.403.148 dolar
Toplam: 880.700.000 dolar
Quantum of Solace (2008)
Bütçe: 230.000.000 dolar
Açılış: 67.528.882 dolar
Toplam: 586.090.727 dolar
Casino Royale (2006)
Bütçe: 150.000.000 dolar
Açılış: 40.833.156 dolar
Toplam: 593.800.000 dolar
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