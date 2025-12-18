Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan James Cameron, artık milyarderler kulübünde - magazin haberleri

        James Cameron, artık milyarderler kulübünde

        'Avatar' serisinin ve 'Titanic'in ünlü yönetmeni James Cameron'ın serveti 1 milyar doları aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 15:49 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artık milyarderler kulübünde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milyarlarca dolarlık hasılat elde eden filmlere imza atan ünlü yönetmen / yapımcı James Cameron'ın net serveti artık 1 milyar doları aştı. Forbes Dergisi, Cameron'un yeni filmi 'Avatar: Ateş ve Kül'ün gösterime girmesinden sadece birkaç gün önce, ünlü yönetmenin net servetini 1,1 milyar dolar olarak açıkladı. Böylece James Cameron; Steven Spielberg, George Lucas ve Peter Jackson gibi milyarder meslektaşlarının arasına katıldı.

        Bu yıl Hollywood'un en yüksek hasılatlı filmi olması beklenen 'Avatar' serisinin üçüncü filmi 'Avatar: Ateş ve Kül'ün, Cameron'a kişisel olarak yaklaşık 200 milyon dolar kazandırması bekleniyor. Filmin dünya çapında en az 2 milyar dolar gişe hasılatını geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        REKLAM

        'Avatar: Ateş ve Kül', James Cameron'ın önceki iki 'Avatar' filmi ve 'En İyi Film' Oscar'ını kazanan 'Titanic' filminin ardından 2 milyar doları aşan dördüncü filmi olma şansına sahip.

        Bu film, aynı zamanda James Cameron'ı, Marvel'in gişe rekorları kıran filmleri 'Captain America: Civil War', 'Avengers: Infinity War' ve 'Avengers: Endgame'i yöneten Anthony ve Joe Russo kardeşleri geçerek, dört adet 1'er milyar dolarlık gişe hasılatı elde eden ilk film yönetmeni yapacak. Russo kardeşler, bir yıl sonra 'Avengers: Doomsday' ile Cameron'a katılarak bu başarıyı tekrarlama şansına sahip olacaklar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #James Cameron
        #yönetmen
        #Avatar
        #milyarder
        #Forbes
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler