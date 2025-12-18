James Cameron, artık milyarderler kulübünde

Milyarlarca dolarlık hasılat elde eden filmlere imza atan ünlü yönetmen / yapımcı James Cameron'ın net serveti artık 1 milyar doları aştı. Forbes Dergisi, Cameron'un yeni filmi 'Avatar: Ateş ve Kül'ün gösterime girmesinden sadece birkaç gün önce, ünlü yönetmenin net servetini 1,1 milyar dolar olarak açıkladı. Böylece James Cameron; Steven Spielberg, George Lucas ve Peter Jackson gibi milyarder meslektaşlarının arasına katıldı.

Bu yıl Hollywood'un en yüksek hasılatlı filmi olması beklenen 'Avatar' serisinin üçüncü filmi 'Avatar: Ateş ve Kül'ün, Cameron'a kişisel olarak yaklaşık 200 milyon dolar kazandırması bekleniyor. Filmin dünya çapında en az 2 milyar dolar gişe hasılatını geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

'Avatar: Ateş ve Kül', James Cameron'ın önceki iki 'Avatar' filmi ve 'En İyi Film' Oscar'ını kazanan 'Titanic' filminin ardından 2 milyar doları aşan dördüncü filmi olma şansına sahip.

Bu film, aynı zamanda James Cameron'ı, Marvel'in gişe rekorları kıran filmleri 'Captain America: Civil War', 'Avengers: Infinity War' ve 'Avengers: Endgame'i yöneten Anthony ve Joe Russo kardeşleri geçerek, dört adet 1'er milyar dolarlık gişe hasılatı elde eden ilk film yönetmeni yapacak. Russo kardeşler, bir yıl sonra 'Avengers: Doomsday' ile Cameron'a katılarak bu başarıyı tekrarlama şansına sahip olacaklar.