        Haberler Keşfet 'James Cameron Sanatı Sergisi' 30 Nisan’a kadar uzatıldı

        'James Cameron Sanatı Sergisi' 30 Nisan’a kadar uzatıldı

        'Terminatör'den 'Avatar'a uzanan 15 milyar dolarlık dev yapımların mutfağı, İstanbul Sinema Müzesi'nde sergilenmeye devam edecek. James Cameron'un kişisel arşivinden 300'den fazla eserin yer aldığı 3.5 milyon dolar sigorta bedelli serginin süresi uzatıldı  

        Giriş: 04.03.2026 - 09:56 Güncelleme:
        İstanbul'dan memnun

        İstanbul Sinema Müzesi, 27 Eylül'den itibaren sinema tarihine damgasını vuran filmlerin yönetmeni James Cameron'un 300'ün üzerinde eserine ev sahipliği yapıyor.

        'Terminator', 'Aliens', 'Titanic' ve 'Avatar' gibi ikonik filmlerin Oscarlı yönetmeni James Cameron’un vizyoner sanat yolculuğunu mercek altına alan 'James Cameron Sanatı' adlı sergi, yönetmenin kişisel arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında bulunduğu orijinal çalışmaları sanatseverlerle buluşturuyor. Çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin yer aldığı koleksiyon; 'Terminatör', 'Aliens', 'Titanic' ve 'Avatar' gibi fenomen filmlerin yaratım sürecine ışık tutuyor.

        James Cameron'ın toplam hasılatı yaklaşık 15 milyar dolar olan filmlerine ait materyaller, İstanbul'da 3.5 milyon dolarlık sigorta bedeliyle sergileniyor. Genel direktörlüğünü Maria Wilhelm’in, küratörlüğünü Kim Butts'ın mimari ve yerleştirme danışmanlığını ise Helga Faletti'nin üstlendiği 'James Cameron Sanatı' sergisi 6 bölümden oluşuyor.

        JAMES CAMERON SERGİSİ

        ♦ Gözlerin Açıkken Rüya Görmek

        ♦ İnsan - Makine

        ♦ Bilinmeyeni Keşfetmek

        ♦ Titanic: Zaman Yolculuğu

        ♦ Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar

        ♦ Serbest Bırakılmış Dünyalar

        James Cameron, ocak ayında İstanbul'a gelecekti. Ne var ki Cameron, yeni filmi 'Avatar: Ateş ve Kül'ün de gösterime girmesi nedeniyle programında değişiklik yaparak İstanbul'a gelişini şubat ayına erteledi. Programında yine sarkma yaşayan James Cameron, İstanbul seyahatini bir kez daha ertelemek zorunda kaldı.

        Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul Sinema Müzesi'nin Genel Direktörü Emre Oskay, James Cameron ile sergi öncesinde ABD'de görüşmüştü.

        James Cameron, her ne kadar İstanbul'a gelişini iki kez ertelemek zorunda kalsa da İstanbul Sinema Müzesi’nde sergilenen 'James Cameron Sanatı' sergisinin gördüğü ilgiden dolayı bir hayli mutlu. Birçok ülke sergi için sırada beklerken ünlü yönetmen, İstanbul'daki sergi süresinin uzatılmasını istedi. 'James Cameron Sanatı', 30 Nisan'a kadar uzatıldı. İstanbul Sinema Müzesi, James Cameron’un kişisel arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında bulunduğu 300’ün üzerinde orijinal çalışmaya nisan sonuna kadar ev sahipliği yapmaya devam edecek.

        1997 yapımı 'Titanic'de 'Rose DeWitt Bukater'ın taktığı kolye de sergileniyor.

        James Cameron’un kendi çizimlerinden yola çıkılarak tasarlanan bu özel bölümün prodüksiyonunu Illusionist Digital Arts Studio gerçekleştiriyor. Serginin açık kaldığı süre boyunca gerçekleşecek organizasyonları ise İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Sibel Oskay tarafından düzenleniyor.

        James Cameron'ın yeni filmi 'Avatar: Kül ve Ateş', küresel ölçekte bugüne kadar 1.481.043.66 dolar hasılat topladı. Hasılatın; 8.414.432 doları, 1.396.262 kişinin izlediği Türkiye'den elde edildi.

