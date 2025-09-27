James Cameron Sanatı sergisi açıldı

James Cameron'ın hayal gücünü ve sanat yolculuğunu gözler önüne seren James Cameron Sanatı sergisi İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, James Cameron'ın Sanatı sergisini ziyaret etti.

Sergide Titanic, Terminator, Aliens ve Avatar gibi önemli filmlerin yapım süreçlerinden unutulmaz sahnelerine, sinema tarihine adını yazdıran yapımlardan örnekler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Avatar Alliance Foundation iş birliğiyle tasarlanan ve kürasyonu yapılan, Cameron'un özel arşivinden seçilmiş çizim, eskiz, sahne objesi, kostüm ve fotoğraf gibi 300'den fazla orijinal eser ile 60'a yakın nadir yapıtın bir araya geldiği sergi, ziyaretçileri beş ana tema etrafında kurgulanmış bir yolculuğa çıkarıyor.

Serginin küratörlüğünü Avatar Alliance Foundation Kreatif Direktörü Kim Butts üstlenirken, mimar Helga Faletti de mimari ve yerleştirme danışmanı olarak projeye katkı sağlıyor.

Özellikle genç nesillere ilham verecek şekilde yapılandırılmış sergide, hızla değişen medya ortamında sinemanın yalnızca bir eğlence aracı değil aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir anlatı aracı olduğu vurgulanıyor.