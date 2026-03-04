Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'James Cameron Sanatı' sergisi uzatıldı

        'James Cameron Sanatı' sergisi uzatıldı

        İstanbul Sinema Müzesi'nde sergilenen ve efsanevi yönetmen James Cameron'un eserlerine ev sahipliği yapan "James Cameron Sanatı" sergisi gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 30 Nisan'a kadar uzatıldı

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 11:51
        'James Cameron Sanatı' sergisi uzatıldı

        Terminator, Aliens, Titanic ve Avatar gibi ikonik filmlerin dünyaca ünlü Oscarlı yönetmeni James Cameron’un vizyoner sanat yolculuğunu mercek altına alan “James Cameron Sanatı” (The Art of James Cameron) başlıklı sergi açıldığı günden bu yana bir dâhinin dünyasında yolculuk etmek isteyenler tarafından büyük ilgi gördü. Serginin gördüğü bu büyük ilgi nedeniyle 30 Nisan’a kadar uzatıldığı duyuruldu. İstanbul Sinema Müzesi, James Cameron’un kişisel arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında bulunduğu 300’ün üzerinde orijinal çalışmaya nisan sonuna kadar ev sahipliği yapmaya devam edecek.

        Çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin yer aldığı sergi, Terminator, Aliens, Titanic ve Avatar gibi unutulmaz filmlerin yaratım sürecine ışık tutuyor. “James Cameron Sanatı” sergisi; “Gözlerin Açıkken Rüya Görmek”, “İnsan-Makine”, “Bilinmeyeni Keşfetmek”, “Titanic: Zaman Yolculuğu”, “Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar” ve “Serbest Bırakılmış Dünyalar” başlıkları altında kurgulanan 6 tematik bölümden oluşuyor. Sergi, Avatar Alliance Foundation iş birliğiyle hazırlandı. Genel direktörlüğünü Maria Wilhelm’in üstlendiği serginin küratörlüğünü vakfın kreatif direktörü Kim Butts yürütüyor. Mimari ve yerleştirme danışmanlığını ise Helga Faletti üstleniyor. James Cameron’un kendi çizimlerinden yola çıkılarak tasarlanan bu özel bölümün prodüksiyonunu Illusionist Digital Arts Studio gerçekleştiriyor. Serginin açık kaldığı süre boyunca gerçekleşecek organizasyonları ise İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Sibel Oskay tarafından düzenleniyor.

        Türk Telekom ana sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen sergi hem sinema tutkunları hem de çağdaş sanat meraklıları için benzersiz bir deneyim sunuyor. Serginin destekçileri arasında ise Türk Hava Yolları, Sky Film, New Balance, Biletinial ve Rolex iş birliği yer alıyor.

        Sergi pazartesi günleri hariç haftanın her günü 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

        #İstanbul Sinema Müzesi
        #James Cameron
        #Avatar
