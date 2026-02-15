Canlı
        James Van Der Beek'in bağış kampanyasında hedef aşıldı

        James Van Der Beek'in bağış kampanyasında hedef aşıldı

        Kanser hastalığından hayatını kaybeden James Van Der Beek için başlatılan kampanyada hedefin 5 katı yardım toplandı

        Giriş: 15.02.2026 - 14:11 Güncelleme: 15.02.2026 - 14:29
        Bağış kampanyasında hedef aşıldı
        İki yıllık kanser tedavisinin ardından 11 Şubat'ta hayatını kaybeden oyuncu James Van Der Beek'in eşi ve 6 çocuğuna destek olunması için başlatılan bağış kampanyasında hedef aşıldı. Geçen hafta başlarında kolon kanserinden vefat etmesinin ardından, aile dostları, oyuncunun eşi Kimberly ve çocukları için bir GoFundMe hesabı açtı.

        Başlangıçta 500 bin dolarlık bir hedef belirleyen sayfa, dün itibariyle 48 binden fazla bağışla 2,5 milyon doları aşmış durumda.

        Sitedeki açıklamada şu ifadeler yer alıyor: Bu kaybın ardından Kimberly ve çocuklar belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. James'in tıbbi bakım masrafları ve kansere karşı verdiği uzun mücadele, aileyi maddi olarak zor durumda bıraktı. Evlerinde kalabilmek, çocuklarının eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak ve bu inanılmaz zorlu süreçte bir nebze de olsa istikrarı koruyabilmek için çok çalışıyorlar. Arkadaşlarının, ailesinin ve daha geniş toplumun desteği, önlerindeki yolda ilerlerken çok büyük bir fark yaratacaktır.

        Öte yandan ölümünden bir ay önce oyuncunun Teksas'ta 4,76 milyon dolara bir çiftlik satın aldığı öğrenildi. 2,5 milyon dolarlık yardım toplanan oyuncunun, pahalı ev satın aldığının öğrenilmesi, bağış kampanyası konusunda kafaları karıştırdı. Ancak 48 yaşında hayata veda eden oyuncunun temsilcisi, satın almanın arkadaşlarının yardımıyla mümkün olduğunu açıkladı.

        Temsilci, "James, Teksas'taki çiftlik için peşinatı, arkadaşlarının yardımıyla bir vakıf aracılığıyla güvence altına aldı, böylece aile kiradan ipotekli eve geçebildi" dedi.

