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        Haberler Dünya James Webb'ten büyüleyen kare: Parlayan renkli yıldızlar görüntülendi

        James Webb'ten büyüleyen kare: Parlayan renkli yıldızlar görüntülendi

        James Webb Teleskobu tarafından çekilen son fotoğrafta, parlayan renkli yıldızlar görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 10:15
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        James Webb'ten büyüleyen kare
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        NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen son fotoğrafta bir çift renkli yıldızlar görüntülendi.

        CNN'in aktardığı habere göre, hala aktif olarak şekillenen ve birbirine yakın yörüngede dönen iki yıldıza Herbig-Hato 46/47 ismi veriliyor ve 1470 ışıkyılı uzaklıkta olduğu biliniyor.

        Yıldız ikilisi 1950'lerden beri birçok kez görüntülense de Webb teleskobu yakın kızılötesi ışıkta en detaylı ve en yüksek çözünürlüklü kareyi yakaladı.

        James Webb Teleskobu'nun yıldız yaşam döngüsünün bu kritik anını yakalaması, astronomların yıldızların zaman içinde nasıl oluştuğu ve geliştiği hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacağı düşünülüyor.

        *Haberin görseli NASA tarafından servis edilmiştir.

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        #James Webb
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