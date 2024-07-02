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        Haberler Magazin Jamie Foxx: Felç geçirmedim ama cehennemi yaşadım - Magazin haberleri

        Jamie Foxx: Uyandığımda hiçbir şey hatırlamıyordum

        ABD'de Cameron Diaz ile 'Back in Action' filminin setinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Jamie Foxx, yaşadığı zor günlerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:44
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        Gerçek adı Eric Bishop olan ve komedyenlik yapmaya başladığı yıllardan beri Jamie Foxx adını kullanan 56 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Atlanta eyaletinin Georgia kentinde, başrolünü Cameron Diaz ile paylaştığı aksiyon komedi türündeki 'Back In Action' filminin setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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        "FELÇ GEÇİRMEDİM AMA CEHENNEMİ YAŞADIM"

        Tedavisi uzun süre devam eden ünlü oyuncu, taburcu olduktan aylar sonra açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

        Birçok insanın benden haber almayı beklediğini biliyorum ama dürüst olmak gerekirse beni öyle görmenizi istemedim. Beni gülerken, iyi vakit geçirirken, partilerken, şaka yaparken, bir filmde, bir televizyon programında görmenizi istiyorum. Sadece beni, içimden borular çıkarken ve hayatta kalıp kalamayacağımı çözmeye çalışırken görmenizi istemedim. İnsanlar kör olduğumu söyledi. Gördüğünüz gibi gözlerimde sorun yok, gayet iyi durumdalar. Felç geçirmedim ama cehennemi yaşadım ve iyileşme yolunda bazı engebeler de vardı ama geri döneceğim ve çalışabilir durumdayım.

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        Ünlü oyuncu, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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        Foxx, Phoenix'te hayranlarına hastaneye neden kaldırıldığını açıklarken görüntülendi.

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        Acil durumun şiddetli bir baş ağrısı ile başladığını ve ağrı kesici istediğini söyleyen Foxx, yaklaşık üç hafta sonra uyandığında ise hiçbir şey hatırlamadığını belirtti.

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        "20 gün boyunca ortalarda yoktum. Hiçbir şey hatırlamıyorum" ünlü isim, doktorların sonunda kendisine "orada bir şeyler oluyor" dediklerini ve başını işaret ettiğini söyledi.

        #Jamie Foxx
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