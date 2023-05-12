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Jamie Foxx'un hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor

Jamie Foxx, Atlanta'da Cameron Diaz ile 'Back in Action' filminin setinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Aradan bir ay geçmesinin ardından tedavisi süren Foxx'tan haber gelmeyince ünlü oyuncunun hayranları, endişelenmeye başladı

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  • Jamie Foxx'un hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor - Magazin haberleri

    Gerçek adı Eric Bishop olan ve komedyenlik yapamaya başladığı yılardan beri Jamie Foxx adını kullanan 55 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Atlanta eyaletinin Georgia kentinde, başrolünü Cameron Diaz ile paylaştığı aksiyon komedi türündeki 'Back In Action' filminin setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
  • Jamie Foxx'un hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor - Magazin haberleri

    "İYİLEŞME YOLUNA GİRDİ"

    Jamie Foxx'un kendisi gibi oyuncu olan 29 yaşındaki kızı Corinne, 12 Nisan'da sosyal medya hesaplarından, "Babamın dün bir sağlık sorunu yaşadığını sizlerle paylaşmak istedik. Şanslıyız ki acil müdahale ve iyi bir bakımla şimdiden iyileşme yoluna girdiğini söyleyebilirim. Onun ne kadar sevildiğini biliyoruz ve yolladığınız dualar için de müteşekkiriz. Ailesi olarak böyle bir zamanda mahremiyetimize gösterdiğiniz saygı için de teşekkürler" mesajını paylaşmıştı.
  • Jamie Foxx'un hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor - Magazin haberleri

    Fakat bu açıklamanın ardından Jamie Foxx'un ailesinden neredeyse hiç ses çıkmadı. Hatta Foxx'un hastalığının ve semptomlarının ne olduğuna dair bir bilgi de verilmedi. Olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen ortalarda görünmeyen ve hakkında bir açıklama da yapılmayan Jamie Foxx için endişelenen hayranları da sosyal medyayı paylaşım yağmuruna tuttu.
  • Jamie Foxx'un hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor - Magazin haberleri

    Şimdilik Oscar ödüllü oyuncu Jamie Foxx ile ilgili olarak basına sızan tek bilgi bir tıp merkezinde bulunduğu ve hastalığıyla ilgili testlerden geçtiği. Aileye yakın kaynaklar oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu söylese de ailesinin “En iyisi olsun” diye bekliyoruz dediği ve endişeli bekleyişlerini sürdürdükleri. Anlatılanlara göre Foxx’un durumunda hastaneye yattığından beri bir değişiklik veya düzelme yok.
  • Jamie Foxx'un hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz günlerde Jamie Foxx'un sosyal medya hesabından yeniden bir paylaşım yapıldı ve "Bu sevgiyi takdir ediyoruz. Kendimizi kutsanmış sayıyoruz" yazısıyla birlikte dua eden eller ve kalpler emojileri kullanıldı. Ancak paylaşımı Foxx'un kendisinin mi ailesinin mi yaptığı belirsiz. Hayranları ise dört gözle oyuncudan iyi haberler almayı beklemeye devam ediyor.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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